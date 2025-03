Mundial de Clubes: este es el jugoso monto que se llevaría Alajuelense si va al torneo

FIFA reveló los premios para el Mundial de Clubes. Captura FIFA (FIFA/FIFA)

El sueño de Alajuelense de participar en el Mundial de Clubes podría traerles una tremenda bonanza económica.

Y es que el pasado viernes 21 de marzo, FIFA confirmó que el Club León de México queda fuera del Mundial de Clubes debido a un tema de multipropiedad, estipulado en los reglamentos del torneo.

Según las normas, dos equipos de un mismo país bajo la misma propiedad no pueden participar y aunque la FIFA aún no ha revelado cuál será el club sustituto, Alajuelense se perfila como uno de los principales candidatos, no solo por su reclamo, sino porque los reglamentos le abren una oportunidad única.

Este miércoles la FIFA dio a conocer los premios oficiales del Mundial de Clubes y si eso fuera así, Alajuelense se embolsaría unos 9.55 millones de euros, lo que significa poco más de 5, 380 millones de colones con solo asistir.

A eso, habría que sumarle dos millones de dólares más si logra ganar algún partido y un millón si empata en algunas de las mejengas.

Un ingreso millonario podría consolidar aún más el dominio de la Liga en el fútbol costarricense, al menos en términos económicos.