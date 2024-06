Murió trágicamente atleta que iba a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024

James Rice atleta que iba para las Olimpiadas del 2024 (Tomada de Twitter)

El mundo del deporte está de luto por la trágica e inesperada muerte de James Rice, atleta que iba a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El joven de 18 años era uno de los atletas confirmados para participar en las justas olímpicas de este año, pero un accidente le quitó la vida este fin de semana.

El padre de Rice fue quien confirmó la noticia, según medios internacionales como Medio Tiempo, falleció mientras estaba buceando en apnea (sin equipo) en aguas poco profundas y aunque intentaron reanimarlo, perdió la vida.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica llama la atención de la prensa internacional de cara a la Copa América

Su hermana compartió un desgarrador mensaje para despedirse de él en redes sociales.

“Fui bendecida con el hermano más increíble en todo el mundo y me duele decir que ha fallecido, ni siquiera sé qué decir, no sé qué hacer o qué pensar, echo de menos a Jj más allá de lo creíble, estoy en shock, todavía no puedo creerlo. Era un increíble kitefoiler y habría llegado a los Juegos Olímpicos y habría salido con una gran medalla brillante. Hizo muchísimos amigos increíbles en todo el mundo”, escribió su hermana.

Rice nació en Estados Unidos, pero se crio en Tonga, por ello iba a representar a ese país en los Juegos Olímpicos en kitesurf.