¿Nueva crisis? Manudos hicieron tendencia a Andrés Carevic

Andrés Carevic (Fanny Tayver Marín)

El técnico de la Liga Deportivo Alajuelense, Andrés Carevic, es tendencia en redes sociales por las quejas de la afición manuda que pide su salida, una vez más.

Aunque los fichajes ilusionaron a la afición rojinegra, no han tenido el inicio de torneo deseado y con un triunfo y dos empates seguidos ya muchos piden la salida del argentino.

LEA MÁS: Andrés Carevic: “Debemos estar con los pies en la tierra”

El apellido del timonel es tendencia en X (antiguo Twitter), donde las quejas sobre las deducciones en cancha abundan.

“Tenemos clarísimo que con Carevic no vamos a ser campeones”. “Con Carevic no clasifica la Liga. Ese hombre no sabe leer partidos”. “Fuera Carevic”. “Tiene que irse Carevic”. “Carevic no sabe nada de fútbol”, son algunas de las opiniones en redes.

Incluso algunos aficionados ya están comentando nombres de otros entrenadores que pueden llegar a remplazar al sudamericano, pese a que a que todavía tiene seis meses de contrato con el club.

Ya se fue Carevic? O sigue la fiesta en la Liga. Que de grande ya solo nos queda la afición. El resto lo mataron... — Rumores Manudas (@RManudos) August 6, 2023

Pensé que Carevic había vuelto más maduro como DT y con ideas más claras. Me equivoqué terriblemente. — Luis Castellón (@_alecastellon) August 6, 2023

Ok, se va Carevic y traemos a…? — JACQ 🔴⚫️ (@flacaft) August 6, 2023