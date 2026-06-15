Nueva Zelanda vs. Irán: Hora y canal para ver el debut del fenómeno viral Tim Payne en el Mundial 2026

Irán y Nueva Zelanda cerrarán la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026. (Gemini/La Nación)

Tim Payne, el futbolista neozelandés que pasó de tener menos de 5.000 seguidores en Instagram a convertirse en una sensación mundial gracias al fenómeno “No Payne, No Gain”, hará este lunes su debut en el Mundial 2026 cuando Nueva Zelanda enfrente a Irán.

El encuentro se jugará este lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, y marcará el debut de ambas selecciones en el Grupo G de la Copa del Mundo.

Nueva Zelanda llega con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo, mientras que Irán intentará confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años dentro del fútbol asiático.

Tim Payne vuelve a una Copa del Mundo

Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral de cara al Mundial 2026. (Instagram de FIFA/Instagram)

El lateral del Wellington Phoenix llega a la Copa del Mundo convertido en una celebridad inesperada, luego de que una campaña impulsada por creadores de contenido y aficionados latinoamericanos lo transformara en uno de los personajes más comentados del torneo incluso antes de disputar su primer partido.

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El lateral neozelandés forma parte de la convocatoria de su país para la Copa del Mundo y buscará aportar su experiencia internacional en una selección que sueña con avanzar a la siguiente ronda.

Para Nueva Zelanda, sumar puntos en este primer partido será fundamental en un grupo donde cada resultado puede marcar la diferencia.

¿A qué hora y dónde ver Nueva Zelanda vs. Irán?