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Nueva Zelanda vs. Irán: Hora y canal para ver el debut del fenómeno viral Tim Payne en el Mundial 2026

Tim Payne, hará su debut en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda este lunes frente a Irán en un partido correspondiente al Grupo G

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Por Hillary Chinchilla Marín
Irán y Nueva Zelanda cerrarán la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026.
Irán y Nueva Zelanda cerrarán la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026. (Gemini/La Nación)

Tim Payne, el futbolista neozelandés que pasó de tener menos de 5.000 seguidores en Instagram a convertirse en una sensación mundial gracias al fenómeno “No Payne, No Gain”, hará este lunes su debut en el Mundial 2026 cuando Nueva Zelanda enfrente a Irán.

El encuentro se jugará este lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, y marcará el debut de ambas selecciones en el Grupo G de la Copa del Mundo.

Nueva Zelanda llega con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo, mientras que Irán intentará confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años dentro del fútbol asiático.

Tim Payne vuelve a una Copa del Mundo

Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral de cara al Mundial 2026.
Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral de cara al Mundial 2026. (Instagram de FIFA/Instagram)

El lateral del Wellington Phoenix llega a la Copa del Mundo convertido en una celebridad inesperada, luego de que una campaña impulsada por creadores de contenido y aficionados latinoamericanos lo transformara en uno de los personajes más comentados del torneo incluso antes de disputar su primer partido.

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El lateral neozelandés forma parte de la convocatoria de su país para la Copa del Mundo y buscará aportar su experiencia internacional en una selección que sueña con avanzar a la siguiente ronda.

Para Nueva Zelanda, sumar puntos en este primer partido será fundamental en un grupo donde cada resultado puede marcar la diferencia.

¿A qué hora y dónde ver Nueva Zelanda vs. Irán?

PaísHoraCanal
Costa Rica7:00 p. m.FOX+ y TD Max
México7:00 p. m.ViX
Estados Unidos9:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Perú8:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Colombia8:00 p. m.Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO
Ecuador8:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile9:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Venezuela9:00 p. m.DirecTV, DGO y Paramount+
Bolivia9:00 p. m.Entel TV y Tigo Sports
Argentina10:00 p. m.TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO
Uruguay10:00 p. m.AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO
Brasil10:00 p. m.Disney+ y CazéTV
Paraguay10:00 p. m.Unicanal
Puerto Rico7:00 p. m.Fox Sports 1, Telemundo y NAICOM
Nicaragua7:00 p. m.Tigo Sports y ViX
Guatemala7:00 p. m.TeleOnce, Chapin TV, FOX, Tigo Sports y ViX
República Dominicana7:00 p. m.ViX y Pio Deportes
Honduras7:00 p. m.ViX y Tigo Sports
El Salvador7:00 p. m.ViX y Tigo Sports
España3:00 a. m. (martes 16 de junio)DAZN
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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