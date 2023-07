¡Oficial! Ficha de Manfred Ugalde tiene nuevo dueño

El FC Twente compró parte de la ficha de Manfred Ugalde (Tomada de Twitter FC Twente)

Este jueves el FC Twente hizo oficial la contratación del delantero costarricense Manfred Ugalde, que tras hacer dos buenas temporadas en condición de préstamo, fue fichado por el club de Países Bajos.

El club anunció que la ficha del joven delantero tico ahora les pertenece a ellos, tras llegar a un acuerdo millonario con el City Football Group.

Según medios locales, el traspaso ronda al rededor de los cinco millones de euros, por gran parte del porcentaje de la ficha, más no su totalidad.

Ugalde aseguró estar muy feliz de renovar con el club y firmar un contrato por los próximos cuatro años.

“Primero que nada quiero agradecer a Dios, a mi familia y también al club por la confianza que tienen en mí para dar este gran paso en mi carrera. La afición siempre me ha apoyado y les estoy muy agradecido. Para mí este es uno de los días más felices de mi vida. Pertenecer al FC Twente es un sueño para mí. Cuando me dijeron que había una posibilidad de hacer una transferencia permanente, no tuve que pensarlo, estoy muy feliz aquí”, indicó Ugalde al departamento de comunicación del equipo rojo.

LEA MÁS: Saprissa podría ganar una millonada por venta de jugador

El director técnico del equipo, Arnold Bruggink, comentó que hicieron un gran esfuerzo para poder seguir contando con el talento del jugado en su plantilla.

“Es un buen desarrollo que hayamos podido unir a Manfred con el FC Twente por un período de tiempo más largo. Gracias a los esfuerzos de Jan Streuer, entre otras cosas, lo logramos. En los últimos dos años hemos llegado a conocer a Ugalde como un joven delantero talentoso con un gran impulso y ética de trabajo. Un chico agradable que, sin duda, seguirá desarrollándose en el FC Twente. Confiamos en que Manfred podrá crecer con nosotros a un nivel aún más alto en los próximos años”, concluyó Bruggink.