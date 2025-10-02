Olimpia vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido de cuartos de final de Copa Centroamericana?

Cartaginés necesita vencer al Olimpia para clasificar a semifinales de la Copa Centroamericana. (Mayela López/Mayela López)

El Club Sport Cartaginés se juega la noche de este jueves su clasificación a semifinales de la Copa Centroamericana cuando enfrente al Olimpia de Honduras en el Estadio José de La Paz Herrera de Tegucigalpa.

El conjunto costarricense llega con la presión de revertir la derrota sufrida en el juego de ida, disputado en el Estadio Fello Meza, donde cayó 1-2. Para avanzar, los brumosos necesitan un triunfo en territorio hondureño.

Rival de peso

El Olimpia, máximo ganador de títulos en Honduras y referente del fútbol centroamericano, parte con ventaja tras imponerse en Cartago. Sin embargo, la serie sigue abierta y el Cartaginés confía en su experiencia para buscar un resultado histórico que le permita instalarse entre los cuatro mejores de la región.

Duelo decisivo en Tegucigalpa

El compromiso de vuelta está programado para este jueves a las 8:15 p. m., en un escenario donde Olimpia suele hacerse fuerte con el apoyo de su afición. El equipo dirigido por Hernán Medford deberá mostrar contundencia en ataque y solidez defensiva para revertir la serie.

La transmisión del partido tanto en Costa Rica como en Honduras será en exclusiva por ESPN y la aplicación de pago Disney+.