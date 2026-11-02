Óscar Ramírez fue autocrítico tras el clásico, pero se quejó de una “desventaja” que los frenó

Óscar Ramírez no se guardó nada después del empate 0-0 entre Alajuelense y Saprissa, disputado este domingo en Tibás, aunque el técnico rojinegro valoró el punto conseguido como visitante y el compromiso de sus jugadores.
“La gente que está actualmente nos está dando el do de pecho, nos está dando esa respuesta tanto como para cerrar partidos o como para buscar marcadores”, afirmó en conferencia de prensa.
El Machillo quería más del clásico
El entrenador reconoció que la intención era llevarse los tres puntos, pero el desgaste físico complicó los planes.
“Queríamos un poquito más, pero el empate nos da para estar ahí metidos en la pelea.”, explicó.
También señaló que la preparación estuvo limitada por el calendario.
“Casi que no pudimos trabajar nada, era recuperar, recuperar y venir a jugar hoy”, manifestó.
Machillo pide que no le metan presión
El Machillo también habló de quienes intentan generar presión alrededor del equipo.
“Cuando ya comienzan a jugar, para meter miedo, para meter cositas ahí, no, no,déjennos ahí, déjennos, a nosotros nos toca ya sufrir, yo veré qué hago”, expresó.
Pese a sus preocupaciones, el estratega aseguró que la Liga sigue con opciones de pelear el liderato.
“Sí, sí, dependemos de nosotros”, sentenció.
El timonel fue claro en que tenían que aprovechar las bajas de Saprissa, pero destacó que los morados tuvieron más tiempo para descansar, esto tras la jornada de Copa Centroamericana.