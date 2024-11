Paraguay prohibió a sus aficionados ingresar al estadio con camisetas de Lionel Messi

Paraguay prohibió a Argentina hacer esto en su estadio en las eliminatorias. (Rola Entertainment)

Paraguay recibirá a Argentina este jueves 14 de noviembre por la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 (5:30 p.m., hora tica), y los guaraníes fueron contundentes respecto a lo que no permitirán que hagan los aficionados en su estadio, el Defensores del Chaco.

Medios internacionales informaron que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) prohibió, ‘por razones de seguridad’, el acceso a una zona específica a hinchas que lleven camisetas de la Albiceleste o que hagan alusión a jugadores visitantes entre los que destacan a Lionel Messi, esta medida aplicará para este y los siguientes encuentros de las eliminatorias.

Gustavo Alfaro es el técnico de Paraguay.

“Nosotros ya advertimos y avisamos de que en los sectores del público local no vamos a permitir el acceso de esas camisetas que no sean de Paraguay, o de repente neutras, pero del rival no vamos a permitir”, indicó Fernando Villasboa, gerente de Licencias de la APF, a la prensa internacional.

Fernando explicó que esta misma medida se aplicó por primera vez cuando Paraguay recibió a Brasil el pasado 10 de setiembre.

Así que, camisetas como las de Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y todas sus estrellas no podrán estar en ese espacio, pero en el sector visitante, sí se podrá, que es donde estarán ubicados los hinchas de los Campeones del Mundo.