Periodista deportivo criticó a Mariano Torres y dijo algo que muchos saprissistas no quieren oír

Periodista deportivo José Alberto Montenegro criticó muy fuerte a Mariano Torres

El periodista deportivo José Alberto Montenegro habló sobre la actualidad de Mariano Torres y dijo algo que muchos morados no quieren oír.

El comunicador de Tigo Sports analizó en uno de los espacios del canal, la expulsión del volante del Saprissa en el choque del fin de semana contra Cartaginés.

“A Mariano lo echaron y Mariano históricamente desde que llegó a Costa Rica por ahí del 2016, ha sido un jugador con poco control de la ira en momentos específicos y a Mariano lo echan”, mencionó.

Él agregó que la afición de Saprissa se asusta con la ausencia de Torres, pero que para él no es tan significativa.

“Mariano es un jugador importante para Saprissa, pero hoy no pesa y a un gran sector de la afición se le olvidó que Mariano no jugó gran parte del torneo anterior y no pasó absolutamente nada porque jugó Yoserth Hernández y nadie dijo nada”, mencionó.

Para cerrar el tema, aseguró que el técnico tibaseño, Vladimir Quesada, justificó lo que hizo el argentino en el partido, a pesar de que el volante se equivocó.

Las declaraciones de Montenegro molestaron a algunos morados que le comentaron que respetara a Torres y que estaba “diagnosticándole” problemas de ira.