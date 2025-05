Periodista deportivo de Teletica al que tachaban de morado reveló que es aficionado a Alajuelense

Luis Enrique Bolaños contó cómo nació su amor por la Liga Deportiva Alajuelense

El periodista deportivo Luis Enrique Bolaños confesó cómo nació su amor por la Liga Deportiva Alajuelense.

A pesar de que no muchos periodistas que trabajan en medios deportivos dicen abiertamente el club que apoyan, él ha reconocido ser de corazón rojinegro, aunque muchas veces lo han tachado de morado.

En un programa de Teletica Radio, él contó que se enamoró de la Liga porque era el equipo del pueblo que lo vio crecer.

“Yo ante todo amo el fútbol, todo lo que involucra, todo ese ambiente, yo todo lo disfruto. Más que liguista yo soy muy alajuelense, todo lo que tiene relación conmigo tiene cédula 2 y yo me hice manudo preguntándole a mi papá: ‘Papi, ¿qué es Saprissa y qué es la Liga?”, y él me dijo que Saprissa era un equipo de San José y que la Liga de Alajuela, entonces yo entendí que tengo que ser de la Liga porque está en Alajuela", comentó.

A partir de esa conversación con su padre nació su amor con el cuadro erizo y se mantiene hasta la fecha, aunque ahora lo vive diferente.

“Un tiempo que estuve en Teletica con don Mario Segura, con Everardo Herrera, me dieron color de morado y los manudos hasta me decían cosas. Cuando llegué a TD Más debido al mismo show del canal conté que era manudo, pero a veces me tachan de morado todavía”, recordó.

