Periodista deportivo: “La Liga ha tirado miles de dólares en jugadores que no le han dado títulos ”

José Alberto Montenegro, periodista deportivo de Tigo Sports, no se guardó nada para criticar los fichajes bomba de Alajuelense, que no tapan la falta de títulos.

El comunicador aseguró que en el cuadro manudo piensan que contratando a jugadores importantes como Celso Borges, Bryan Ruiz y ahora Joel Campbell, pueden tener jerarquía.

“La Liga ha tirado miles de dólares en jugadores que no le han dado títulos y no se ha terminado de dar cuenta que la jerarquía y los títulos no los compran jugadores de grandes trayectorias”, comentó.

Montenegro agregó que esa situación hace que la afición de Saprissa se muestre tranquila con respecto a los fichajes, ya que sin demasiadas figuras sí están viendo resultados.

“El saprissista le dice a la Liga: ‘Fiche tranquilo, lleve al que quiera, no nos hace falta’”, agregó con respecto a la tranquilidad de los morados sobre ver a Campbell vestido de rojinegro en un futuro.