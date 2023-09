Periodista Gustavo López le tiró a Luis Fernando Suárez con una picante frase

Periodista Gustavo López le tiró con todo a Luis Fernando Suárez

El periodista deportivo de Tigo Sports, Gustavo López, le tiró con todo al exentrenador de la Selección Luis Fernando Suárez.

Este lunes en un programa deportivo de Tigo analizaron el duelo del viernes anterior, donde la Selección de Costa Rica venció 3 por 1 a Arabia Saudita en el primer partido tras la era del timonel colombiano.

El técnico interino, Claudio Vivas, convocó a jugadores que estaban en el olvido como Manfred Ugalde, Randall Leal, Jimmy Marín y más, quienes disputaron buenos minutos y mostraron una cara muy diferente y positiva de la Tricolor.

Los aspectos positivos le confirmaron al comunicador que uno de los mayores problemas de La Sele en los partidos anteriores, era Suárez.

“Este partido de transición me confirma, uno, que si tenemos buenos jugadores, dos, que Suárez realmente no trabajaba absolutamente nada, era muy deficiente y también, se confirma que no había ningún método de evaluación o presión para hacer que el trabajo de Suárez mejorará”, comentó.

El análisis de López fue compartido por sus compañeros, Kristian Mora y José Alberto Montenegro.

La Sele volverá a la cancha este martes a las 10 de la mañana en un amistoso contra la representación de los Emiratos Árabes Unidos.