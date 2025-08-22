Periodista panameño sacó pecho y le bajó muy feo el piso al fútbol tico por culpa de Saprissa, Alajuelense y Herediano

Herediano cayó en Panamá este jueves. Foto: Cortesia (shu/Shutterstock)

Las derrotas recientes de Saprissa y Herediano en la Copa Centroamericana desataron comentarios encendidos en redes sociales, especialmente desde Panamá, donde un comunicador no dudó en sacar pecho y compararse con el balompié costarricense.

El periodista canalero Leonardo Aguilar utilizó su cuenta de X para resaltar el dominio que, según él, han mostrado los clubes panameños y la selección de ese país sobre Costa Rica en los últimos años.

Sus declaraciones llegaron justo después de que el Saprissa cayera ante el Club Atlético Independiente (CAI) y que el Herediano fuera superado por el Sporting San Miguelito, duelos que se suman a la victoria del Plaza Amador contra la Liga Deportiva Alajuelense en esta misma edición del torneo.

“En una misma edición de Copa Centroamericana: Plaza Amador le ganó al bicampeón del torneo, Alajuelense. CAI le gana al equipo más grande de Centroamérica, Saprissa. Sporting le gana al bicampeón de Costa Rica, Herediano”, escribió Aguilar, dejando claro que, para él, el fútbol panameño atraviesa su mejor momento.

Pero el comunicador fue más allá e hizo la comparación a nivel de selecciones y otras disciplinas:

“Les ganamos en selecciones mayores masculinas y femeninas.

Les ganamos en selecciones juveniles.

Les ganamos a nivel de futsal masculino y femenino.

Les ganamos a nivel de clubes”.

El mensaje, acompañado de una bandera panameña y otra costarricense, cerró con la frase: “Panamá superando a Costa Rica y que la cuenten como quieran”.

Sus palabras han generado debate en la región, pues mientras los panameños celebran los resultados recientes, en Costa Rica se cuestiona el rendimiento de sus equipos tradicionales en competencias internacionales.

Lo cierto es que la rivalidad futbolística entre ambos países se calienta cada vez más, y la Copa Centroamericana se ha convertido en el escenario perfecto para alimentar esa discusión.