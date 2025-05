Presidente del Puntarenas FC reveló a quién se le ocurrió publicar mensaje dirigido a Allan Alemán

(Facebook Puntarenas FC/Facebook Puntarenas FC)

Héctor Trejos presidente del Puntarenas FC, contó a cuál integrante del club se le ocurrió publicar un mensaje en idioma alemán que iba dedicado para el exfutbolista Allan Alemán, quien muchas veces dijo que el equipo porteño quedaría fuera de la fiesta grande.

Tras golear a Santa Ana FC y confirmar su asistencia en las semifinales, el cuadro porteño compartió una imagen en sus redes sociales que decía clasificados, pero en alemán, un filazo a Allan y a todos los que pensaron que no iba a pasar a la segunda fase.

LEA MÁS: Le preguntamos al presidente de Puntarenas si mensaje era para Allan Alemán y salieron rascando muchos más

El jerarca del club nos confesó que esta idea fue de la persona que maneja las redes sociales del club.

“El de la idea fue el community manager, el encargado de nuestras redes sociales y demás. Está bien, es una forma de decir que estamos clasificados y ya, no estamos diciendo nada del otro mundo, aquí no hay nada dirigido a nadie. Es para todas las personas que no creyeron en nosotros”, nos reveló.

LEA MÁS: Así fueron los minutos de tensión que vivieron los jugadores de Saprissa antes de derrota del Cartaginés

Asegura que para él no era en específico para el exjugador, sino para todos los que pensaban igual que él.

Por su parte, en el programa La Platea de este miércoles, el exmorado afirmó que le alegraba que el Puerto haya pasado a semifinales pero más que el espacio deportivo tenga tanto peso como para que le enviaran un mensaje directo a él.

Además, señaló que ahora sí confía en Puntarenas F.C para sacar la serie semifinal contra Alajuelense.

Sus compas, por su lado, lo vacilaron y le dijeron que ahora no puede ni asomarse a esa bella provincia por quererles echar la sal y que no pasaran a segunda ronda.