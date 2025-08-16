Primer partido del Livepool sin Diogo Jota fue un mar de lágrimas y su esposa estuvo presente

Fans no se olvidaron de Diogo Jota en primer partido de la temporada del Liverpool (PAUL ELLIS/AFP)

El regreso del Liverpool a la Premier League este viernes fue mucho más que un partido; fue una ceremonia cargada de dolor, emoción y memoria por Diogo Jota, fallecido junto con su hermano André Silva, en un trágico accidente en julio. Desde el momento en que la afición, el plantel y la viuda de Jota llegaron al estadio, el ambiente estuvo tomado por una profunda conmoción.

Antes del pitazo inicial, Anfield se cubrió de silencio: fans y jugadores observaban un minuto en memoria, mientras los mosaicos “DJ 20” y “AS 30” se desplegaban en las gradas con los colores de Portugal. El tradicional “You’ll Never Walk Alone” fue cantado con el corazón, y Mohamed Salah no pudo contener las lágrimas, cubriéndose el rostro con las manos. La familia de Jota, incluida su esposa, Rute Cardoso, estaba allí, presente en cada segundo del homenaje.

Arne Slot, técnico del Liverpool, habló de la fortaleza de sus jugadores en un momento tan doloroso: “¿Seguiríamos adelante? Sí. El equipo ha demostrado más fortaleza de la esperada hace seis semanas”, confesó conmovido.

El partido se desarrolló con dramatismo. El Liverpool tomó la delantera con goles de Ekitiké y Gakpo, pero Bournemouth reaccionó con dos tantos de Antoine Semenyo. Cuando el empate parecía confirmado, Federico Chiesa entró como suplente y conectó una volea precisa al minuto 88: el 3-2 que devolvió la esperanza. Chiesa, visiblemente emocionado, dedicó su tanto a Jota y su hermano, afirmando que sintió que ellos estaban “ayudándolo desde ahí arriba”.

Mohamed Salah puso la guinda con el 4-2 en el tiempo de descuento y nuevamente rindió homenaje a su compañero con una celebración cargada de sentimiento ante una afición que volvió a corear su memoria.

Todo ello sucedía bajo una nube de emoción. No solo se homenajeó a Jota: su esposa y familia vivieron ese duelo en primera fila. La presencia de Rute Cardoso en las gradas añadió una dimensión íntima y humana al evento, que pasó de ser un partido de fútbol a un tributo vivo y sentido.

El partido se convirtió en una cantera de imágenes imborrables: mosaicos, cánticos, lágrimas, y una ovación que se sintió como un abrazo colectivo. No hubo fútbol sin nostalgia; no hubo ganas de ganar sin memoria. El Liverpool volvió al ruedo, sí, pero sin olvidar jamás que aquel dorsal 20 ya late en otro lugar: en el corazón de su gente.