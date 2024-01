PSG puso a una de sus estrellas a recordar algo especial que vivió en Costa Rica

PSG hizo una dinámica con Lucas Hernández, donde le recordó su visita a Costa Rica. (Twitter PSG)

Una dinámica en las redes sociales del París Saint-Germain (PSG) puso al defensor Lucas Hernández a recordar su visita por Costa Rica.

Aunque es titular indiscutible en el club parisino y uno de los protagonistas del título de Campeón del Mundo de Francia en Rusia 2018, el PSG quiso hacer una dinámica con el jugador para que la afición lo conozca más y en ella recordaron unas vacaciones del defensor por Costa Rica.

El lateral es un apasionado de la pesca y por eso el departamento de prensa del club quiso que él compartiera esa pasión con los aficionados del equipo, hecho para el que usaron una foto de él pescando en el país.

La imagen muestra a Lucas pescando en Tiquicia junto con su abuelo, en un viaje que hicieron junto con más familia en el año 2016, cuando Hernández todavía era jugador del Atlético de Madrid.

“Me encanta pescar siempre que tengo tiempo libre, es algo que me aleja del mundo del fútbol y me permite desconectar. He pescado con mi abuelo desde que era muy pequeño, él me enseñó a pescar, cuando tengo días libres, trato de ir a pescar con él”, contó en el video que compartió el París.

En esa oportunidad, el #21 estuvo pescando por el caribe y conociendo algunos lugares turísticos del país, como las playas de Guanacaste y la catarata de Río Celeste.

🔝📌 𝐌𝐲 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐭𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 | Lucas Hernandez



De Madrid au Parc des Princes, vivez le #𝗠𝘆𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝘆𝘁𝗼𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 de @LucasHernandez avec @qatarairways ❤️💙👇 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 10, 2024

Lucas Hernández y su abuelo visitaron Costa Rica en el 2016 (Instagram)