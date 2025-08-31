Pumas vs Atlas: ¿A qué hora y por cuál canal ver a Keylor Navas en la liga mexicana?

Keylor Navas junto a sus compañeros de Pumas Adalberto Carrasquilla (Izq.) y Rubén Duarte (centro) (Pumas/Pumas)

Este domingo el Pumas tiene un juego muy importante contra el Atlas, donde se espera que Keylor Navas sea protagonista.

El portero costarricense y sus compañeros volverán a la acción en esta séptima jornada de la liga mexicana, donde buscarán volver a sumar tres puntos.

Al Halcón le ha costado celebrar buenos momentos con el cuadro universitario, por lo que una victoria antes del parón de selecciones por la doble fecha FIFA de setiembre.

El partido está pactado para las 4 de la tarde en Costa Rica, el Estadio Olímpico Universitario y los ticos que quieran seguirlo podrán hacerlo mediante el canal TUDN, disponible en la mayoría de cableras del país.

Navas fue convocado por Miguel Herrera para los choques de la Selección Nacional contra Nicaragua y Haití.