Pumas vs Cruz Azul: ¿A qué hora y por cuál canal ver este domingo la final mexicana donde estará Keylor Navas?

La final entre Pumas y Cruz Azul se jugará a las 7 p. m. hora de Costa Rica. (Creada con IA) (Chat/Chatgpt)

El costarricense Keylor Navas tendrá este domingo una cita con la historia cuando dispute la gran final del fútbol mexicano entre Pumas UNAM y Cruz Azul, duelo que definirá al campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

¿A qué hora y dónde ver la final?

El partido de vuelta de la final se jugará este domingo 24 de mayo a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, en el Estadio Olímpico Universitario.

La transmisión podrá seguirse en Costa Rica por medio de TUDN, canal disponible en la mayoría de cableras del país, además de la plataforma Fox One.

En México también se podrá observar por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

Keylor llega como la gran figura de Pumas

Keylor Navas Pumas de México Torneo Clausura 2026 Final Cruz Azul 23 de mayo del 2026 Fotografías del "X" de Pumas (Fotografías del "X" de Pumas/La Nación)

El arquero costarricense llega a esta final convertido en uno de los hombres más importantes del torneo tras sus espectaculares actuaciones durante la liguilla.

En el encuentro de ida, disputado a mitad de semana, Navas fue figura absoluta luego de evitar varias veces la caída del arco de Pumas frente al constante ataque de Cruz Azul.

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Incluso, narradores mexicanos y prensa internacional se deshicieron en elogios hacia el tico por sus impresionantes atajadas.

La final llega completamente abierta luego del resultado registrado en el primer partido.

En esta instancia ya no existe ventaja por posición en la tabla, por lo que si el marcador global termina empatado, habrá tiempos extra y, de ser necesario, tanda de penales.

El equipo que gane este domingo levantará oficialmente el trofeo del Clausura 2026 y asegurará además un boleto a la próxima Copa de Campeones de Concacaf.

Para el tico, el duelo representa la posibilidad de sumar un nuevo título internacional a su exitosa carrera.