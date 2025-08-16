Teleguía Deportes

Puntarenas FC vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este sábado?

Alajuelense buscará contentar a los manudos esta noche ante Puntarenas

Por Hillary Chinchilla Marín
Puntarenas vs. Alajuelense
Alajuelense visitará a Puntarenas este sábado (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La acción de la cuarta jornada del torneo de Apertura continúa este sábado con juegos muy atractivos, uno de ellos entre Puntarenas FC y la Liga Deportiva Alajuelense.

Los manudos llegan a este encuentro tras un arranque de temporada difícil y más después de perder en casa contra el Herediano, por lo que están en deuda con su afición.

El Puerto también viene de una dolorosa derrota, por lo que deberá hacer valer su “localía” y afición para intentar dejarse puntos en casa contra la Liga, hecho por el que llevaron el partido hasta San José.

El juego está pactado para hoy a las 6 de la tarde y quienes no vayan al estadio Ernesto Rohrmoser y quieran seguirlo por televisión pueden verlo por la señal de Tigo Sports.

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

