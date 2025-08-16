Puntarenas FC vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este sábado?

Alajuelense visitará a Puntarenas este sábado (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La acción de la cuarta jornada del torneo de Apertura continúa este sábado con juegos muy atractivos, uno de ellos entre Puntarenas FC y la Liga Deportiva Alajuelense.

Los manudos llegan a este encuentro tras un arranque de temporada difícil y más después de perder en casa contra el Herediano, por lo que están en deuda con su afición.

El Puerto también viene de una dolorosa derrota, por lo que deberá hacer valer su “localía” y afición para intentar dejarse puntos en casa contra la Liga, hecho por el que llevaron el partido hasta San José.

El juego está pactado para hoy a las 6 de la tarde y quienes no vayan al estadio Ernesto Rohrmoser y quieran seguirlo por televisión pueden verlo por la señal de Tigo Sports.

