¡Qué susto! Sergio “Kun” Agüero sufrió problema cardíaco en plena transmisión

El exdelantero Sergio "Kun" Agüero tiene otra pasión. La Nación, Argentina.

El exdelantero argentino Sergio “Kun” Agüero tuvo un problema de salud en plena trasmisión en vivo y asustó a Ibai Llanos y a miles de fans.

El exjugador del FC Barcelona tuvo que retirarse del fútbol por un problema cardíaco con el que tendrá que lidiar toda su vida.

Esta afectación le generó una molestia mientras hacía un streaming con el español por medio de su canal de Twitch.

Esa situación quedó grabada y ya el video se volvió viral en diferentes redes sociales.

Agüero se toca el pecho cuando siente la molestia e Ibai le consulta si está bien

“¿Qué pasa?, ¿estás bien?”, preguntó el español, “Creo.. Que me agarró una miniarritmia”, contestó el Kun respirando con fuerza, “¿Ahora mismo?, ¿Quieres que vayamos al médico?, cuestionó muy asustado el streamer. “No, no, porque tengo un chip (en el corazón) y el famoso me mandaría una señal”, dijo pensativo y tranquilizando a Ibai.

A pesar de que el argentino aseguró estar bien, la situación preocupó a miles de fans que compartieron el clip.