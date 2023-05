¿Quién fue el verdadero villano? Morados apuntan a un solo responsable tras perder el clásico

18/05/2023, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de ida de la final de la segunda fase del torneo de clausura 2023, entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa (Jose Cordero)

Liga Deportiva Alajuelense hizo la tarea y goleó este jueves 3-0 al Deportivo Saprissa en el primer juego de la final de segunda fase, demostrando que cualquiera de los dos es un fuerte aspirante al título.

Entre la afición morada se sentía un aire de bicampeonato, pero la goleada manuda les dio una dosis de “ubicatex”, en la que los fiebres morados optaron por señalar a los principales responsables.

La expulsión de David Guzmán condicionó el juego y aunque algunos piensan que no fue justa, otros aseguran que fue una irresponsabilidad del jugador, ya que no tenía necesidad alguna de acercarse de esa manera a Aarón Suárez.

El mediocampista morado es tendencia número uno en redes sociales y le sigue su entrenador, Vladimir Quesada, a quien muchos apuntaron como el principal culpable porque los goles llegaron tras varios movimientos que este hizo en el banquillo.

“Dígame lo que quieran, pero hoy Vladimir demostró que no es técnico para Saprissa, muy buena nota y todo, pero hoy entrego el juego”, “Entre David Guzmán y Vladimir se perdió el bicampeonato, las cosas como son”, “Vladimir no sabe manejar situaciones de tensión en medio del juego. Nunca vio a Jeaustin jugar con 10 jugadores ante este mismo equipo de Carevic”, “A Vladimir le quedó grande la serie”, “Hoy Vladimir falló… Hadden NO es jugador de fútbol… Ulises, ni en banca jugando el mismo puesto que Hadden…”, fueron algunos de los cientos comentarios.

Para evitar la gran final, los morados deben remontar la serie y vencer a los rojinegros por una diferencia de cuatro goles, el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Ricardo Saprissa.

Vladimir entregó el partido — Juan Carlos Agüero (@juankaguerom) May 19, 2023

¿Qué fue lo peor de Saprissa?



¿La marca de Blanco, la nula marca en el tiro de López, la roja de Guzmán, la no expulsión de un Mariano agresivo ó los cambios de Vladimir? — Diego Alonso Obando (@DiegoObando95) May 19, 2023