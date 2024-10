Rafael Nadal anunció con un doloroso mensaje el fin de su carrera

Rafael Nadal anunció su retiro del tenis (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) (CARL DE SOUZA/AFP)

Rafael Nadal anunció por medio de un video en redes sociales que tras ganar todo en el tenis, llegó el momento de decir adiós.

El español decidió a sus 38 años dejar su carrera y lo comunicó con un emotivo video donde las lágrimas fueron las protagonistas.

“Hola a todos, les comunico que me retiro del tenis profesional. La realidad es que fueron unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones”, reconoció, dando a entender que las lesiones son parte de la decisión.

Aunque ya está decidido, todavía le queda un último cartucho por quemar y será en su tierra y representando a su país, en la final de la Copa Davis, en Málaga.

“Será cerrar un ciclo porque una de las grandes alegrías que tuve como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004. Me siento súper, superafortunado por todas las cosas que he podido vivir”, agregó.

En el clip, además de agradecer a sus fans y toda la gente que lo apoyó en el camino, también le dedicó unas palabras a todas las personas que conoció gracias a su carrera, como colegas y más.

“He pasado muchísimas horas con ellos y hemos vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida. Se me hace un poquito más difícil, ¿no?, porque al final ha sido una parte muy importante para mi vida. No son trabajadores, son amigos, y han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado. Momentos muy malos, muy buenos, momentos que me han tenido que apretar. Hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar”.

Nadal ganó 92 títulos, entre ellos 22 Grand Slam y buscará otro trofeo en la Copa David del 17 al 24 de noviembre.

El propio Federer, dijo, sobre el retiro de su rival y amigo. “¡Vaya carrera Rafa! Siempre esperé que este día nunca llegase. Gracias por los momentos inolvidables y por tus increíbles logros en el deporte que amamos. ¡Ha sido un absoluto honor!”