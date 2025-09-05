Raphinha, jugador del Barcelona explotó en enojo por supuesto racismo que vivió su hijo en Disney

El jugador del FC Barcelona, Raphinha, estaba chivísima con lo que vivió su pequeño. (JOSEP LAGO/AFP)

El crack brasileño del FC Barcelona, Raphinha, denunció en sus redes sociales que en Disneyland París le hicieron un desaire a su hijo, lo que él calificó como un acto de racismo.

Según contó el propio futbolista, el pequeño intentó abrazar a un personaje del parque, pero este lo ignoró, mientras a los demás niños sí les dio atención.

LEA MÁS: (Video) Aficionados gritaron ofensas racistas en partido de básquet nacional y la afición les dio su merecido

“¿Por qué todos los otros niños blancos fueron abrazados y mi hijo no?”, escribió indignado.

Él agregó que entiende que las personas que están debajo de los trajes están cansadas, pero un abrazo más no hacía la diferencia.

Al final publicó un video que muestra a uno de los familiares del niño y al pequeño siguiendo al personaje por todo lado para que le diera un abrazo pero el hombre adentro del traje de ardilla ni les dio pelota, dejando mucho qué pensar.

“Te odio. Él solo quería un hola y un abrazo, por suerte para ti todavía no entiende”, concluyó.

Jugador del FC Barcelona,Raphinha se quejó por lo que hicieron a su hijo en Disney

Raphinha dijo que entiende lo duro que puede ser el trabajo de los actores en el parque, pero recalcó que no se justifica que hagan diferencia entre niños.

Hasta ahora, Disneyland París no se ha pronunciado sobre la denuncia.