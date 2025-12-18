Teleguía Deportes

Raúl Pinto hizo un Agustín Lleida al repetir discurso que le trajo muy mala suerte a Alajuelense

El expresidente de Liga Deportiva Alajuelense, Raúl Pinto, lanzó una afirmación contundente tras la ida de la final que no cayó bien en todos los sectores de la afición rojinegra

Por Hillary Chinchilla Marín

Raúl Pinto, miembro de la directiva de Alajuelense, hizo un Agustín Lleida, ya que se dejó decir una frase muy parecida a la que dijo en su momento el gerente español y que le trajo muy mala suerte al equipo.

Afirmación de Pinto no le gustó a más de uno

Las declaraciones del exdirigente generaron reacciones divididas en la afición de Alajuelense.

Pinto estuvo presente en el estadio Ricardo Saprissa para el empate 2 por 2 del primer partido de la final y, tras el encuentro, habló con la prensa con exceso nivel de confianza. El expresidente manudo aseguró que si Alajuelense queda campeón este sábado, dominará el panorama nacional en los próximos campeonatos.

“Téngalo por seguro que va una seguidilla de por lo menos tres, como mínimo. Porque volvimos a lo que éramos nosotros, a nuestra identidad y yo creo que ya tenemos 8 o 10 jugadores que van de abajo para arriba”, afirmó Pinto en declaraciones a ESPN.

Reacciones divididas en la afición

17/12/2025 / partido de ida entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el partido de ida de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Las declaraciones del exdirigente generaron reacciones divididas en la afición de Alajuelense, que al igual que Óscar Ramírez, saben que no han ganado nada (JOHN DURAN/John Durán)

Las palabras del exdirigente no pasaron desapercibidas. En redes sociales, el video de la entrevista acumuló comentarios de burla por parte de aficionados de Saprissa que ya escucharon algo parecido que no pasó, mientras que un sector de la afición manuda mostró su disgusto, al considerar la afirmación prematura.

Fantasma que dejó la 30 y declaraciones de Lleida

Las declaraciones también trajeron recuerdos incómodos para algunos seguidores rojinegros, al compararse con una frase similar emitida en su momento por el exgerente deportivo Agustín Lleida, cuando se hablaba de una era ganadora que nunca se concretó. Desde entonces, Alajuelense solo ha conseguido un campeonato en los últimos 13 años.

Además, varios aficionados tienen claro, al igual que el actual entrenador Óscar Ramírez, que el club no ha ganado nada aún, ni siquiera el torneo en disputa, por lo que consideran inapropiado hablar de títulos futuros cuando la final sigue abierta.

Nota realizada con ayuda de IA

