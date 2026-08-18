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Real Estelí vs. Herediano: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de la Copa Centroamericana?

Partido clave para Herediano en busca de puntos tras un inicio irregular

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Por Hillary Chinchilla Marín
Herediano enfrentará al Real Estelí de Nicaragua por el grupo B de la Copa Centroamericana.
Herediano enfrentará al Real Estelí de Nicaragua por el grupo B de la Copa Centroamericana. (Gemini/Made with Google AI)

El Club Sport Herediano tendrá una complicada prueba en la Copa Centroamericana cuando enfrente este martes al Real Estelí de Nicaragua en un partido importante para las aspiraciones de los florenses en el grupo B.

El encuentro entre Real Estelí y Herediano comenzará a las 9 de la noche y podrá observarse tanto por televisión como mediante plataformas de streaming, por ESPN y Disney Plus.

Los florenses llegan al compromiso ubicados en la cuarta posición del grupo B con un punto, mientras que el conjunto nicaragüense está en el extremo opuesto de la clasificación: Real Estelí es líder con seis unidades.

Herediano necesita sumar en el grupo B. La diferencia en la tabla convierte el compromiso en una prueba importante para el cuadro rojiamarillo, que necesita sumar para mejorar su situación en la fase de grupos.

Real Estelí, por su parte, llega al enfrentamiento desde lo más alto del grupo con seis puntos, por lo que los florenses tendrán enfrente al equipo que actualmente marca el paso en su sector.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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