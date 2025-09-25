Real Oviedo vs. Barcelona: ¿Dónde ver el partido? Horarios de TV en Latinoamérica y España

Este jueves el FC Barcelona y el Real Oviedo se miden en la Liga de España (JOSEP LAGO/AFP)

Este jueves el FC Barcelona visita al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere en el cierre de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26. Los azulgranas, ubicados en la parte alta de la tabla, buscan mantener la presión sobre el líder del torneo; mientras que el Oviedo, recién ascendido, pugna por sumar puntos para escapar de la zona baja.

Barcelona llega con un momento de expansión ofensiva: en sus últimos partidos ha mostrado contundencia y cohesión colectiva, incluso tensionando el arco rival con facilidad. Real Oviedo, por su parte, depende de su solidez defensiva y el fervor de su afición para hacer valer el factor local ante un rival potente.

Para el equipo asturiano es una prueba de fuego: mantenerse firme en casa ante un club grande de Europa. Para el Barcelona, el reto es demostrar regularidad, superar las bajas y no subestimar a un rival incómodo.

Horarios por Latinoamérica

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras: 13:30 (1:30 p.m.) SKY Sports / SKY Plus

SKY Sports / SKY Plus Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 14:30 (2:30 p.m.) ESPN Disney Plus

ESPN Disney Plus Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 16:30 (4:30 p.m.) Disney Plus

Disney Plus España: 21: 30 Movistar Plus y DAZN LaLiga