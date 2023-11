Reconocido periodista ecuatoriano envió una advertencia a los ticos sobre Gustavo Alfaro

Un periodista ecuatoriano le mandó una recomendación a los ticos sobre Gustavo Alfaro

El técnico argentino Gustavo Alfaro inició este lunes trabajos con la Selección Nacional y tras su presentación con Costa Rica, un reconocido periodista ecuatoriano le mandó una recomendación a los ticos.

Antes de llegar a la Tricolor, el argentino fue el técnico que llevó a Ecuador al Mundial de Catar, hecho por el que la prensa y afición de ese país lo conoce bien.

El comunicador, José Carlos Crespo, compartió el video de la presentación y aseguró que si el fuera tico le crearía “la venta de humo”.

“Si soy de Costa Rica, compro todo el humo. Me pongo el discurso de disco rayado y vuelvo a luchar por la Independencia Nacional”, escribió.

Un aficionado le dijo que el trabajo de Alfaro dio resultados en Ecuador, por lo Crespo volvió a responder.

“Yo no lo critico por hablar como habla. Me gusta que tenga esa grandilocuencia y a mí, personalmente, no me molesta. Creo - creí siempre - que exageraba. Pero hasta ahí”, concluyó.

El primer reto de Alfaro con La Sele será esta doble fecha FIFA de noviembre, cuando se mida a Panamá en La Liga de Naciones por un boleto a la Final Four y a la Copa América.

El primer juego será este jueves 16 de noviembre en el Ricardo Saprissa.