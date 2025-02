Rival de Keylor Navas en Argentina aseguró que el portero tico lo vaciló muy feo

Keylor Navas "vaciló" a jugador del Central Córdoba (Facebook de N/Facebook de Newell's)

Keylor Navas “jugó” con los sentimientos de un jugador rival durante su segundo juego con el Newell’s Old Boys de Argentina, esto ante el Central Córdoba.

El pasado fin de semana el arquero nacional y su club disputaron un juego contra el cuadro cordobés y al finalizar, el jugador colombiano Luis Angulo se acercó a pedirle la camiseta, pero el tico lo habría vacilado, según relató el delantero.

LEA MÁS: Keylor Navas y Newell’s Old Boys pierden en el último minuto y el estadio explotó en contra del club

Tras el choque, un periodista de TyC Sports le consultó al extremo sobre su intercambio de palabras con Navas y este aseguró que lo “vaciló”.

“Hoy me… ¿Cómo dicen acá? ´Me chamuyó' .(vaciló) Me dijo cualquiera, que ya la había regalado y que me la iba a mandar, pero yo sabía que no me la iba a mandar”, mencionó entre risas el cafetero que se quedó con las ganas de sumar la camiseta del tico a su colección.