Saprissa destapa la verdad detrás del fichaje de Newton Williams y el no a Aarón Salazar, ¿hubo pruebas médicas?

Newton Williams celebró su primer gol con Saprissa en su debut oficial, pero salió lesionado poco después. (Redacción Perfil/Redes Saprissa)

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, habló claro sobre la situación de Newton Williams y su llegada al club, pese a que venía de sufrir grave lesión.

El jugador panameño empezó el martes un sueño, uno que en pocos minutos se convirtió en pesadilla pues, tras debutar con gol con el cuadro morado, sufrió una fuerte lesión en su rodilla que lo dejará muchos meses fuera del terreno de juego.

Newton ya tuvo una lesión seria en su rodilla en el 2022 y aunque suele haber recaídas, Saprissa lo contrató.

Ante esta situación, en La Teja consultamos cuál fue la diferencia entre el fichaje de Newton y el no fichaje de Aarón Salazar, quien en su momento estuvo cerca de ser morado, pero por un tema de pruebas médicas no llegó al club.

“Con Newton se hizo todo el protocolo que se hace con todos los jugadores, no podemos comparar con el caso de Aarón, que aunque yo no estaba, tengo que informar que él no se hizo las pruebas, no quiere entrar en si eso estuvo bien o mal por parte de Aarón, que es un gran jugador”, explicó en conferencia.

El exportero agregó que el delantero panameño sí se realizó las pruebas y cumplió con todo lo que pide el equipo previo a una firma.

“En este caso, sí se hicieron, el jugador venía de estar en Israel. Las pruebas se hicieron y fueron positivas, de hecho estuvo entrenando con nosotros durante un tiempo considerable, pero tuvimos la mala suerte de que el jugador en 10 minutos pasó de ser queridísimo por el gol a lesionarse”.

Para concluir, aseguró que todo es mala suerte y tiene al Saprissa lleno de tristeza, porque el canalero es muy carismático y muy morado desde hace años.

Lonis aseguró que están evaluando un refuerzo más para la delantera morada, ya que ahora quedan con una baja sensible.