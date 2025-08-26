Saprissa vs. Motagua: ¿A qué hora y por cuál canal ver el juego de esta noche por Copa Centroamericana?

Saprissa se prepara para un duro reto este martes (Jose Cordero/José Cordero)

Saprissa se juega la vida en la Copa centroamericana este martes en un duelo clave contra el Motagua de Honduras.

El cuadro morado volverá a competir en el torneo regional tras la derrota en Panamá que le provocó la salida a Paulo César Wanchope.

Este duelo es clave para el club y para Vladimir Quesada, que empezó otra etapa como técnico con una goleada al Sporting FC, resultado que buscará repetir este martes.

LEA MÁS: Técnico de Motagua habla sin filtros de Vladimir Quesada y la goleada a Saprissa

Los tibaseños se ubican en el tercer lugar del grupo C con un punto menos que el rival de turno, que es líder con 7 unidades. El segundo lugar es de Independiente de Panamá con 6, los mismos que Saprissa.

El partido será a las 8 de la noche en el Estadio Ricardo Saprissa y en Costa Rica. Quienes no vayan a la Cueva lo podrán seguir por la señal del canal internacional ESPN y su aplicación de pago Disney+.

LEA MÁS: Exjugadores de Saprissa explican por qué el cambio radical de rendimiento de un partido a otro