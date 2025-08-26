Saprissa vs. Motagua: ¿A qué hora y por cuál canal ver el juego de esta noche por Copa Centroamericana?

Saprissa se juega la vida en la Copa centroamericana este martes en un duelo clave contra el Motagua de Honduras.
El cuadro morado volverá a competir en el torneo regional tras la derrota en Panamá que le provocó la salida a Paulo César Wanchope.
Este duelo es clave para el club y para Vladimir Quesada, que empezó otra etapa como técnico con una goleada al Sporting FC, resultado que buscará repetir este martes.
Los tibaseños se ubican en el tercer lugar del grupo C con un punto menos que el rival de turno, que es líder con 7 unidades. El segundo lugar es de Independiente de Panamá con 6, los mismos que Saprissa.
El partido será a las 8 de la noche en el Estadio Ricardo Saprissa y en Costa Rica. Quienes no vayan a la Cueva lo podrán seguir por la señal del canal internacional ESPN y su aplicación de pago Disney+.
