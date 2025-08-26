Teleguía Deportes

Saprissa vs. Motagua: ¿A qué hora y por cuál canal ver el juego de esta noche por Copa Centroamericana?

Saprissa se jugará la vida en Copa Centroamericana en un complicado duelo ante Motagua

Por Hillary Chinchilla Marín
23/08/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 5 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Saprissa se prepara para un duro reto este martes (Jose Cordero/José Cordero)

Saprissa se juega la vida en la Copa centroamericana este martes en un duelo clave contra el Motagua de Honduras.

El cuadro morado volverá a competir en el torneo regional tras la derrota en Panamá que le provocó la salida a Paulo César Wanchope.

Este duelo es clave para el club y para Vladimir Quesada, que empezó otra etapa como técnico con una goleada al Sporting FC, resultado que buscará repetir este martes.

LEA MÁS: Técnico de Motagua habla sin filtros de Vladimir Quesada y la goleada a Saprissa

Los tibaseños se ubican en el tercer lugar del grupo C con un punto menos que el rival de turno, que es líder con 7 unidades. El segundo lugar es de Independiente de Panamá con 6, los mismos que Saprissa.

El partido será a las 8 de la noche en el Estadio Ricardo Saprissa y en Costa Rica. Quienes no vayan a la Cueva lo podrán seguir por la señal del canal internacional ESPN y su aplicación de pago Disney+.

LEA MÁS: Exjugadores de Saprissa explican por qué el cambio radical de rendimiento de un partido a otro

