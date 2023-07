¿Se alinean los planetas? Jorge Luis Pinto renunció a su equipo por una razón casi increíble

Jorge Luis Pinto se quedó sin equipo (Alonso Tenorio)

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto decidió renunciar al Deportivo Cali por una increíble razón que sorprendió a muchos.

El entrenador avisó al club y quiso dejar claras sus razones por medio de un comunicado que compartió en sus redes sociales, donde explica que no estuvo de acuerdo con la contratación de un jugador.

Hace algunos días el timonel aseguró que si el futbolista Luis “Chino” Sandoval llegaba al equipo por la puerta norte, él salía por la sur y lo cumplió.

La molestia del extécnico de la Sele se debe a que el delantero fue despedido de su club anterior por problemas y escándalos de indisciplina.

“Quiero informarle a la opinión pública que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como director técnico del Deportivo Cali a partir de ahora. Por decisiones que no están alineadas a mis principios y valores, me veo obligado a tomar esta decisión”, indicó en el texto.

Pinto se despidió con un mensaje de acrecimiento y asegurando que siempre tendrá al club en alguno lugar de su corazón.