Selección de Nicaragua empezó a calentar partido contra Costa Rica con picante publicación

La Selección de Costa Rica y Nicaragua se medirán en un histórico partido de eliminatoria mundialista

Por Hillary Chinchilla Marín
La Selección de Nicaragua disputará por primera vez la eliminatoria hacia una copa del Mundo. Facebook Selección de Nicaragua.
La Selección de Nicaragua le puso picante a duelo contra Costa Rica ( Facebook Selección de Nicaragua. /Facebook Selección de Nicaragua.)

La Selección de Nicaragua y Costa Rica se medirán, este viernes, en un histórico partido de eliminatoria mundialista y los nicaragüenses enviaron picante mensaje.

Los pinoleros están muy emocionados por una noche fuera de lo común en su historia, un juego de tercera ronda de eliminatoria y, por ende, empezaron a calentar el encuentro desde muy temprano.

La cuenta oficial de la representación nicaragüense les recordó a sus seguidores el partido con un mensaje muy directo para la Sele.

LEA MÁS: Técnico de Nicaragua se encendió solo y le tiró a todo el mundo en Costa Rica, desde el Piojo Herrera hasta a la prensa tica

“La patria, la afición y la casa se respetan. Hoy nos jugamos nuestro debut en la 3.ª Ronda de Eliminatorias Mundialistas. Hoy se juega Nicaragua vs. Costa Rica”, escribieron.

La Federación Costarricense de Fútbol también publicó sobre el partido, pero con un mensaje muy distinto.

LEA MÁS: Así respondió Miguel “Piojo” Herrera a los ataques que le hizo el técnico de Nicaragua

“Hoy juega La Sele. ¡Arranca la fase final del Camino del Pura Vida al Mundial!“.

El partido será a las 8 de la noche en el Estadio Nacional de Nicaragua.

