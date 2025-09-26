Sergio Busquets anunció con emotivo video la fecha en la que se retirará del fútbol

Sergio Busquets le dirá adiós al fútbol con el Inter de Miami. (CHANDAN KHANNA/AFP)

El futbolista español Sergio Busquets, histórico volante del FC Barcelona y actual jugador del Inter Miami, anunció que se retirará del fútbol profesional al finalizar la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS).

Busquets, de 37 años, pone fin a una carrera marcada por títulos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los mediocampistas defensivos más influyentes de la historia.

“Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita”, escribió en un video donde dio la noticia.

Su paso por el Inter Miami

El volante llegó al Inter Miami en 2023, donde se reencontró con Lionel Messi y Jordi Alba. En la MLS aportó experiencia y liderazgo, convirtiéndose en pieza clave del proyecto del club estadounidense.

Busquets acumuló decenas de apariciones en la liga y en la Leagues Cup, destacando por su visión de juego y solidez en el mediocampo.

Una carrera llena de títulos

Sergio Busquets fue parte de una historia dorada en el FC Barcelona (JOSEP LAGO/AFP)

Con el FC Barcelona, Busquets ganó más de 30 títulos, incluidos:

3 Ligas de Campeones de la UEFA.

9 títulos de LaLiga.

7 Copas del Rey.

Con la selección española fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y levantó la Eurocopa 2012.

El portal Barça Blaugranes destacó que su estilo de juego, basado en la inteligencia táctica y el control del ritmo, lo convirtieron en un mediocampista único en la historia del club.

Sergio Busquets ganó todo a nivel de clubes con el FC Barcelona y en Selección con España. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

El legado de Busquets

El retiro de Busquets marca el cierre de una era dorada para el Barcelona y para la selección española. Su estilo de mediocentro, discreto, pero fundamental, será recordado como un modelo de eficiencia y elegancia en el fútbol mundial.

Es posible que tras su retiro del fútbol, Sergio Busquets vuelva al Barcelona en otros funciones. (JOSEP LAGO/AFP)