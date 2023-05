Shakira recibió un importante premio y aprovechó para mandar indirecta a los infieles

(Instagram fallontonight)

La cantante colombiana Shakira recibió un importante reconocimiento de la revista Bilbord y aprovechó para dar un poderoso mensaje.

La artista fue destacada como la mujer del año, premio que le entregó su colega y amigo Maluma y que agradeció haciendo un recuento de su último año.

“Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido, más que nunca, lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos”, indicó para empezar.

La colombiana también le envió un mensaje oculto a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

“Llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya una no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”, agregó.

Para finalizar aseguró en medio del dolor la música fue su mayor refugio.