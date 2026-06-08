Si tiene estas cableras, usted podría perderse la mayoría de partidos del Mundial 2026

Los aficionados que planean seguir cada minuto del Mundial 2026 deberán revisar desde ya qué operador de televisión tienen en casa, pues no todas las cableras ofrecerán acceso a los 104 partidos de la Copa del Mundo.

La razón es sencilla: Fox+ será la única señal que transmitirá todos los encuentros del torneo en Costa Rica, desde el partido inaugural hasta la gran final del 19 de julio.

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio con un total de 104 encuentros. Mandel NGAN - Pool/Getty Images/AFP (Foto de POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) (POOL/Getty Images via AFP)

Algunas cableras tendrán importantes limitaciones

Entre los operadores que presentan más restricciones aparecen Sky, Liberty y Claro.

En el caso de Liberty, los usuarios no tendrán acceso ni a Fox ni a Fox+, por lo que dependerán exclusivamente de los partidos que transmita Teletica mediante televisión abierta y sus plataformas digitales.

Por su parte, los clientes de Claro sí podrán encontrar Fox en el canal 641, pero no tendrán disponible Fox+, lo que significa que no podrán ver la totalidad de los encuentros del campeonato.

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Una situación similar ocurre con Sky, operador que tampoco contará con Fox+, dejando a sus clientes sin acceso a la señal que tendrá la cobertura completa del Mundial.

Las cableras que sí tendrán Fox+

Usuarios de Sky, Claro y Liberty tendrán limitaciones para seguir la Copa del Mundo completa. (Chatgpt/Chatgpt)

No todo son malas noticias para los aficionados.

Los clientes de Kölbi TV podrán acceder a Fox en el canal 513 y a Fox+ en el 515. Mientras tanto, Telecable ofrecerá Fox en el canal 219 y Fox+ en el 220.

En Tigo, las señales estarán disponibles en los canales 9 y 10, respectivamente, mientras que Metrocom contará con Fox en el canal 401 y Fox+ en el 73.

Con el torneo a pocos días de arrancar, los aficionados que quieran ver los 104 partidos del Mundial 2026 deberán verificar que su operador incluya Fox+ dentro de su oferta televisiva, ya que será la única forma de seguir toda la Copa del Mundo de principio a fin.

Nota realizada con ayuda de IA