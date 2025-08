Técnico de Guadalupe aseguró que sus jugadores perdonaron a Alajuelense

Fernando Palomeque aseguró que perdonaron a Alajuelense (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Fernando Palomeque, entrenador de Guadalupe FC, aseguró que perdonaron a Alajuelense, tras caer 1 por 0 en tiempo de reposición.

El técnico mexicano resaltó el trabajo de sus jugadores, mayoría que vienen de segunda división.

“Quiero rescatar el trabajo de los muchachos, nueve de ellos venían de la segunda división que venían con ese proceso y no les ha pesado. Hicimos un partido de mucho sacrificio, jugamos contra un equipo grande que nos ganó la posición, pero empatamos en oportunidades de gol”, mencionó en la conferencia de prensa tras el encuentro.

Él agregó que, aunque la Liga dominó más el juego, los puntos se definen por goles y ambos cuadros tuvieron las mismas oportunidades.

“Hubo dos disparos por parte de ellos, dos disparos por parte de nosotros, pero lamentablemente no la metimos cuando la teníamos que meter, ya la tuvimos que recibir. Estamos en la jornada dos, al equipo lo siento bien, con ánimo, con ganas y estamos compitiendo para hacer cosas diferentes, no solo permanecer en primera división”.

El timonel fue claro en que, aunque no han anotado en dos juegos y solo tienen un punto, lo consiguieron en dos choques muy complicados, frente a dos de los equipos grandes del país.

“Estamos jugando bien, pero para pelear tenemos que meterla. Hoy tuvimos una muy clara y lamentablemente no la metimos, pero estamos peleando para corregir eso. Yo me siento contento, pero no estoy conforme, ni satisfecho, porque creo que contra Herediano merecíamos más y hoy algo más, pero hoy ellos se llevan los puntos por imprecisión de nosotros”, concluyó.