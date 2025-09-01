Técnico de Liberia no tuvo miedo de decir quién fue el responsable de la derrota contra el Herediano

Técnico liberiano José Saturnino Cardozo, lamentó la primera derrota del campeonato (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, no dudó en decir quién tuvo la culpa de la derrota. Él asumió la responsabilidad total de la dura pérdida que sufrieron este domingo ante el Herediano.

El cuadro liberiano llegó este domingo invicto a un complicado juego contra el bicampeón nacional y aunque lo intentó, terminó perdiendo 1 a 0.

El timonel reconoció el trabajo de los dirigidos por Hernán Medford, pero fue muy autocrítico con su equipo.

“Hoy solo puedo rescatar el esfuerzo que se hizo. Hoy es un mal partido que tuvimos y el responsable soy yo”, comentó en la conferencia de prensa tras el partido.

Él agregó que, aunque no estaban obsesionados con el invicto, dolió perderlo y ahora toca seguir trabajando por mantenerse en los primeros lugares.

“Perder siempre duele y no nos gusta, nos gusta competir, pero este deporte es maravilloso y se juega con una pelota y cuando yo no tengo la pelota es imposible tener el control”, añadió.

Cardozo no quiere ver esta caída como una catástrofe y tiene claro el camino a seguir.

“Hay que jugar simple, seguir trabajando, seguir creyendo en lo que hacemos. Vamos a seguir trabajando, seguir creciendo porque faltan muchos partidos. No hay que bajar la cabeza porque esto lo sacamos entre todos, sabemos lo que queremos”, concluyó.

A pesar del resultado, los de la Ciudad Blanca siguen liderando la tabla de posiciones con 11 unidades, las mismas que los rojiamarillos.

El próximo rival de los liberianos será el Sporting FC.