Ticos están decepcionados de la Sele y tiran fuego contra Claudio Vivas

Claudio Vivas es centro de críticas en redes sociales

Claudio Vivas es tendencia a nivel nacional porque tras el empate de la Selección contra Surinam en Liga de Naciones, muchos ticos lo señalan como el gran culpable de la mala presentación.

Otro mal resultado y la Tricolor está en la cuerda floja en un torneo que, aunque no es el más importante, sí representa una forma de mantenerse activo en las fechas FIFA y da acceso a la Copa Oro.

El mal desempeño de los jugadores en la cancha provocó un descontento total con el argentino, a quienes muchos no ven como el reemplazo ideal de su compatriota, Gustavo Alfaro, quien antes de irse a Ecuador, tenía ilusionados a muchos costarricenses.

LEA MÁS: Costa Rica pecó en Surinam de tal forma que hasta terminó metiéndose en la historia y sin margen de error

“Yo lo que me pregunto es, ¿en qué se basaron para dejar a ese mae de D.T?”, “¿Cuándo ha sido bueno? De verdad que se quede como director de selecciones y busquemos un DT”, “Por favor, que contraten un entrenador. Este señor definitivamente no lo es”, “Una cosa es ser bueno en un equipo pequeño y otra en una federación”, “Su momento ya pasó”, “Vivas no aporta nada”, fueron algunos comentarios.

El próximo reto de Vivas y de la Sele será este martes 15 de octubre, en el Estadio Nacional contra Guatemala, lider del grupo, equipo al que deberá vencer para seguir con opciones de clasificar.

¿Les gustaría que Claudio Vivas se quede dirigiendo La Sele? pic.twitter.com/hU3zqzfyoP — TD Más (@tdmas_cr) October 11, 2024