Torneo de Apertura: conozca el calendario completo de la jornada 15 y sus horarios

La Liga Promerica entra en su recta final y la jornada 15 del Torneo de Apertura 2025 se disputará entre este viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre

Por Hillary Chinchilla Marín

El campeonato nacional entra en su etapa más intensa, por lo que los equipos grandes buscan asegurar su pase a semifinales mientras que otros pelean por salir del fondo.

La jornada 15 arranca este viernes 31 de octubre con el duelo entre Sporting FC y Herediano, y finalizará el domingo 2 de noviembre con el choque entre Liberia y Alajuelense.

Sporting FC recibirá a Herediano en el inicio de la jornada 15 del Apertura 2025. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Viernes 31 de octubre

  • 8 p. m.Sporting FC vs Herediano Estadio Ernesto Rohrmoser, San José

Sábado 1 de noviembre

  • 6 p. m.Puntarenas FC vs Pérez Zeledón Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez
  • 8 p. m.Guadalupe FC vs Saprissa Estadio Colleya Fonseca

Domingo 2 de noviembre

  • 11 a. m.Cartaginés vs San Carlos Estadio José Rafael “Fello” Meza
  • 7 p. m.Liberia vs Alajuelense Estadio Edgardo Baltodano Briceño
Saprissa visitará a Guadalupe en un duelo clave por el liderato. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

