Torneo de Apertura: conozca el calendario completo de la jornada 15 y sus horarios

El campeonato nacional entra en su etapa más intensa, por lo que los equipos grandes buscan asegurar su pase a semifinales mientras que otros pelean por salir del fondo.
La jornada 15 arranca este viernes 31 de octubre con el duelo entre Sporting FC y Herediano, y finalizará el domingo 2 de noviembre con el choque entre Liberia y Alajuelense.
Viernes 31 de octubre
- 8 p. m. – Sporting FC vs Herediano Estadio Ernesto Rohrmoser, San José
Sábado 1 de noviembre
- 6 p. m. – Puntarenas FC vs Pérez Zeledón Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez
- 8 p. m. – Guadalupe FC vs Saprissa Estadio Colleya Fonseca
Domingo 2 de noviembre
- 11 a. m. – Cartaginés vs San Carlos Estadio José Rafael “Fello” Meza
- 7 p. m. – Liberia vs Alajuelense Estadio Edgardo Baltodano Briceño
Nota realizada con ayuda de IA