Torneo de Apertura: conozca el calendario completo de la jornada 15 y sus horarios

El campeonato nacional entra en su etapa más intensa, por lo que los equipos grandes buscan asegurar su pase a semifinales mientras que otros pelean por salir del fondo.

La jornada 15 arranca este viernes 31 de octubre con el duelo entre Sporting FC y Herediano, y finalizará el domingo 2 de noviembre con el choque entre Liberia y Alajuelense.

Sporting FC recibirá a Herediano en el inicio de la jornada 15 del Apertura 2025. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Viernes 31 de octubre Copiado!

8 p. m. – Sporting FC vs Herediano Estadio Ernesto Rohrmoser, San José

Sábado 1 de noviembre Copiado!

6 p. m. – Puntarenas FC vs Pérez Zeledón Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez

– Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez 8 p. m. – Guadalupe FC vs Saprissa Estadio Colleya Fonseca

Domingo 2 de noviembre Copiado!

11 a. m. – Cartaginés vs San Carlos Estadio José Rafael “Fello” Meza

– Estadio José Rafael “Fello” Meza 7 p. m. – Liberia vs Alajuelense Estadio Edgardo Baltodano Briceño

Saprissa visitará a Guadalupe en un duelo clave por el liderato. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Nota realizada con ayuda de IA