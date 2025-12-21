Vea los mejores memes que afición de Alajuelense le dedicó a Saprissa tras ganarle el campeonato

La victoria de Alajuelense sobre Saprissa en la final del torneo de Apertura desató una ola de celebraciones que trascendió las graderías y se trasladó rápidamente a las redes sociales.

Fiesta rojinegra dentro y fuera de la cancha

La afición manuda celebró dentro y fuera del Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El conjunto manudo se dejó el campeonato tras imponerse en la serie con un marcador global de 5 a 3, resultado que le permitió alcanzar su título 31 en la historia del fútbol nacional.

La consagración se dio en medio de una gran fiesta en el estadio Alejandro Morera Soto, donde la afición rojinegra celebró durante y después del partido que confirmó el campeonato.

Los memes no perdonaron

Como suele ocurrir tras un clásico decisivo, los aficionados trasladaron la rivalidad al mundo digital. En redes sociales circularon decenas de memes dedicados a la afición morada, haciendo referencia al resultado de la serie, al título 31 y a la celebración en casa manuda.

Las imágenes y mensajes rápidamente se viralizaron, con tonos burlones y humorísticos, convirtiéndose en una extensión de la celebración rojinegra tras imponerse a su máximo rival.

Rivalidad que se mantiene viva

El triunfo ante Saprissa no solo significó un nuevo campeonato para Alajuelense, sino que también reavivó la rivalidad histórica entre ambos clubes, una de las más intensas del fútbol centroamericano.

Mientras los manudos festejan dentro y fuera del estadio, los memes se convirtieron en otro de los protagonistas de una final que terminó pintada de rojo y negro.

Los memes inundaron las redes tras el título 31 de Alajuelense. (Facebook/Tomadas de Facebook)

Nota realizada con ayuda de IA