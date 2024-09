Víctor “Mambo” Núñez y Allan Alemán tuvieron un fuerte encontronazo tras recordar su pasado

Víctor "Mambo" Núñez y Allan Alemán protagonizaron otro fuerte encuentro en "La Platea" (Captura de pantalla)

Víctor “Mambo” Núñez y Allan Alemán protagonizaron un fuerte encontronazo en “La Platea” al recordar sus carreras deportivas.

Todo se dio tras el empate sin goles de la Selección Nacional en Guatemala y es que según el herediano, Alemán no critica como debería porque quiere que le regalen entradas para ir al estadio.

“Hay que dejar de ser tan tibio, hay que exigir más, ¿usted qué quiere?, ¿qué lo dejen entrar al estadio gratis?, siga hablando”, dijo Núñez molesto.

Alemán no se quedó callado y aseguró que él se puede pagar las entradas que quiera, pero que el problema de Núñez es que le gusta bajarle el piso a los demás.

“Yo me puedo pagar 15 entradas, hasta 100 entradas y se las puedo regalar, no necesito que me regalen nada. Usted parece que no jugó porque siempre viene a bajarle el piso a todo el mundo, como si cuando estuvo en la Sele fueras un fuera de serie”, respondió el exmorado.

Núñez se enojó más de la cuenta y le respondió que por lo menos él estuvo más convocado.

“Ahora como yo era jugador ya no puedo hablar. ¿Usted estuvo en la Selección?, usted era terrible, terrible. El partido que viene me compra 15 entradas”, concluyó el Mambo.

Al final la discusión se calentó tanto que tuvo que intervenir Christian Sandoval para calmar los ánimos.