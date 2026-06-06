Video: Así juega Juan Pablo Añor, el nuevo e inesperado fichaje extranjero de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense sorprendió este sábado al anunciar la contratación del venezolano Juan Pablo Añor, un futbolista de 32 años con una amplia trayectoria en el fútbol español, especialmente con el Málaga CF.

Aunque se trata de un jugador con recorrido internacional, muchos aficionados rojinegros admitieron en redes sociales que no lo conocen a profundidad.

Juan Pablo Añor firmó un contrato por dos años con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Así juega el nuevo refuerzo rojinegro

Para quienes buscan saber como juega Juanpi, hace cuatro años la cuenta oficial de LaLiga de España publicó, un video donde se recopilan algunas de las mejores jugadas del venezolano durante su etapa en ese campeonato.

Las imágenes muestran a un futbolista ofensivo, con buena técnica individual y capacidad para generar peligro cerca del área rival.

Añor se desempeña principalmente como volante ofensivo y destaca por su habilidad para manejar el balón en espacios reducidos, asociarse con sus compañeros y encontrar caminos hacia el marco contrario.

Otra de las características que sobresalen en el video es que es un buen cobrador de tiros libres. En varias de las acciones recopiladas se observa al venezolano dando asistencias con balón parado, una virtud que podría convertirse en una herramienta importante para el cuadro manudo.

El material también permite apreciar su movilidad en ataque y su facilidad para incorporarse al frente ofensivo, cualidades que le permitieron ganarse un nombre durante sus años en el fútbol español.

Juan Pablo Añor fue parte del amistoso internacional entre Venezuela y Argentina que se disputó en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el 10 de octubre de 2025. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Una apuesta que tomó por sorpresa

La llegada de Añor generó numerosas reacciones entre los seguidores rojinegros debido a que su nombre no figuraba entre los principales rumores de mercado que circulaban en los últimos días.

Ahora el reto para el venezolano será trasladar toda esa experiencia al fútbol costarricense y demostrar en la cancha las condiciones que alguna vez lo llevaron a destacar en una de las ligas más competitivas del mundo.

Puede ver el video aquí.