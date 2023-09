Video del PSG muestra cómo se siente Keylor Navas en el equipo

Keylor Navas no fue tomado en cuenta por Luis Enrique para el clásico francés

Este domingo se jugó el partido más importante del fútbol francés, el clásico entre el París Saint Germain y el Olimpyque de Marsella, y un video sirvió para mostrar cómo se siente Keylor Navas en el PSG.

El portero no fue tomado en cuenta por Luis Enrique para este duelo que ganaron 4 por 0, pero eso no le bajó el ánimo y en esta ocasión se le vio muy feliz, junto al resto de sus compañeros.

Tras finalizar el choque, el cuadro francés publicó un video donde la mayoría de los jugadores cantan, brincan y bailan celebrando el triunfo y el Halcón se ve muy cómodo y animado.

A pesar de que no ha visto minutos en los siete juegos oficiales que lleva esta temporada, Navas no baja la cabeza y espera estar listo para cuando el técnico español cumpla con su palabra y le dé una oportunidad en el once titular.