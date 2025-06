(Video) Luis Javier Paradela habló sin filtros de su posible regreso a Saprissa

Así celebró Luis Paradela su gol contra los guanacastecos. Foto: Prensa Saprissa

Luis Javier Paradela, exjugador del Deportivo Saprissa, y actual futbolista del Universitatea Craiova de Rumania, fue el invitado especial este sábado en el programa “Los Saprissa”, en el que habló sin filtros de su presente, de lo que más extraña del país y de cómo avanza su recuperación.

El cubano no ocultó su amor por el club morado y hasta se ilusiona con un posible regreso, aunque por ahora su prioridad es seguir recuperándose en Europa.

“Desgraciadamente, tengo este problema en la rodilla y no iba a estar a un 100% para regresar aquí. Espero poder terminar mi recuperación allá, es el objetivo principal que tengo. Como la inicié allá, yo le dije así: yo quiero terminar mi recuperación aquí. Luego de que yo termine mi recuperación, que sea lo que Dios quiera. Si me toca regresar (a Saprissa), voy a venir contento y feliz de la vida, porque es mi casa y es lo que amo. Si me toca quedarme, igual voy a estar feliz y el regreso se atrasará un poco más”, dijo el delantero.

LEA MÁS: Luis Javier Paradela habría sufrido una de las lesiones más temibles para cualquier futbolista

Paradela también comparó la pasión con la que se vive el fútbol en Costa Rica con lo que ha visto en Europa, y afirmó que extraña la euforia de la Cueva.

“Por ejemplo, en Europa no hay esa euforia que hay aquí. No sé si es porque la grada está muy cerca aquí, o yo no sé, pero aquí se vive con una intensidad”, expresó con total sinceridad, refiriéndose a la presión y entrega con la que se vive cada partido en el país.

Además, contó que su carrera no ha sido producto del azar, ya que desde hace años tenía clara su meta como futbolista, llegar a Costa Rica y de aquí dar el salto a Europa.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas le hace una promesa a exfutbolista morado que ya le alegró el 2025