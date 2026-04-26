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(Video) Mariano Torres protagoniza polémico momento por pleito en la Ultra que podría tener consecuencias

El juego entre Saprissa y Puntarenas se vio marcado por disturbios en la gradería y una acción del capitán morado que podría tener consecuencias.

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Por Hillary Chinchilla Marín
El capitán saprissista Mariano Torres publicó un mensaje lleno de sentimiento. Instagram Mariano Torres.
El juego entre Saprissa y Puntarenas se vio marcado por disturbios en la gradería y una acción del capitán morado que podría tener consecuencias. (Instagram Mariano Torres. /Instagram Mariano Torres.)

El partido entre Saprissa y Puntarenas FC no solo se vio interrumpido por un pleito en la gradería, sino que dejó una escena polémica cuando, en medio de los intentos de los jugadores por calmar a la afición, Mariano Torres discutió y golpeó el celular de un comisario de la Unafut, situación que podría acarrearle sanciones.

Durante el desarrollo del juego, se presentó una discusión que escaló a pelea entre un grupo de aficionados en la barra morada.

Las imágenes de Tigo Sports mostraron cómo varias personas se enfrentaban, generando preocupación entre los asistentes.

Intervención de autoridades

Ante la situación, fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública, que ingresó a la gradería para controlar el altercado.

El partido tuvo que ser detenido momentáneamente mientras se restablecía el orden en el estadio.

Jugadores pidieron calma

En medio del caos, jugadores del Saprissa se acercaron a la zona afectada para pedir tranquilidad y que se detuviera la violencia.

De hecho se vio como Mariano Torres, capitán morado, hasta discutió con un comisario de la UNAFUT.

Las escenas también dejaron momentos sensibles, como la de un niño llorando asustado por lo que ocurría a su alrededor.

El incidente generó preocupación por la seguridad en el estadio y opacó el desarrollo normal del partido.

Tras varios minutos de suspensión, el encuentro pudo continuar una vez que la situación fue controlada.

El juego entre Saprissa y Puntarenas se vio marcado por disturbios en la gradería y una acción del capitán morado que podría tener consecuencias. Video de Tigo
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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