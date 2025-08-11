Teleguía Deportes

Video: Mientras Saprissa sufría ante el Cartaginés, así celebraba Kendall Waston

Kendall Waston sí tuvo un domingo de celebración, pese a goleada que se llevó Saprissa

Por Hillary Chinchilla Marín
Kendall Waston, defensa de Saprissa
Kendall Waston, defensa de Saprissa (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Mientra el Deportivo Saprissa sufría por goleada en su visita al Club Sport Cartaginés, Kendall Waston celebraba en Estados Unidos.

El defensor morado recibió un permiso del club para asistir a un homenaje que le iban a realizar en Football Club Cincinnati.

El cuadro de la MLS está cumpliendo 10 años y para celebrarlo quisieron llevar al zaguero tico que fue su primer capitán y primer anotador del equipo.

Por este motivo, él no estuvo en el choque de este domingo contra los brumosos, donde Saprissa perdió 3 por 0 y se vio muy mal en el fútbol aéreo.

A pesar de la derrota, el FC Cincinnati compartió imágenes del día, donde se vio que al menos un morado fue feliz este domingo.

“Bienvenidos de vuelta, caballeros”, escribió el club, donde junto a Kendall salen otros exjugadores.

En otro video se ve cómo al tico lo ubicaron en el centro de todos para que fuera el protagonista de la fiesta.

