Video: Portero nicaragüense se hizo viral tras modelar en la cancha en pleno partido

Gabriel Urbina, portero de la Selección de Influencers de Nicaragua (Instagram/Tomada de Instagram)

Un joven portero nicaragüense se volvió tendencia en redes sociales tras usar la cancha como pasarela de modelaje.

Se trata de Gabriel Urbina, un modelo amante del fútbol que forma parte de la Selección de Influencers de Nicaragua.

LEA MÁS: Sheynnis Palacios aterrizó en Costa Rica… y su llegada pasó desapercibida

Él formó parte de un partido que hubo este fin de semana contra la Selección de Guatemala y, además de atajar, modeló.

En varios videos que circulan por las redes se ve cómo usó la cancha de pasarela y desfiló al mejor estilo de una Miss, situación que los aficionados no dejaron pasar.

Él compartió el video en sus redes sociales y reveló que la pasarela fue para complacer a su compatriota, Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

LEA MÁS: Mahyla Roth reveló la verdadera razón por la que usó el famoso vestido de Sheynnis Palacios

“Tú querías ver mi pasarela y ahí está. Me inspiras a ser mejor persona todos los días”, escribió.