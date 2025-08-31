Teleguía Deportes

Video: Portero nicaragüense se hizo viral tras modelar en la cancha en pleno partido

Un divertido portero es tendencia en redes y no por su talento bajo el arco

Por Hillary Chinchilla Marín
Gabriel Urbina, portero de la Selección de Influencers de Nicaragua
Gabriel Urbina, portero de la Selección de Influencers de Nicaragua (Instagram/Tomada de Instagram)

Un joven portero nicaragüense se volvió tendencia en redes sociales tras usar la cancha como pasarela de modelaje.

Se trata de Gabriel Urbina, un modelo amante del fútbol que forma parte de la Selección de Influencers de Nicaragua.

Él formó parte de un partido que hubo este fin de semana contra la Selección de Guatemala y, además de atajar, modeló.

En varios videos que circulan por las redes se ve cómo usó la cancha de pasarela y desfiló al mejor estilo de una Miss, situación que los aficionados no dejaron pasar.

Él compartió el video en sus redes sociales y reveló que la pasarela fue para complacer a su compatriota, Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

“Tú querías ver mi pasarela y ahí está. Me inspiras a ser mejor persona todos los días”, escribió.

@___iriss_____

@gabrielurbina21 nicaragua🇳🇮❤️ elsalvador🇸🇻 #fyppppppppppppppppppppppp #fypシ゚

♬ sonido original - ClubCbit - ClubCbit
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

