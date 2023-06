Video: Tiktoker narra incómodo momento que la hizo pasar exjugador del Saprissa

Tiktoker Mari Chaves contó incómodo momento que pasó con exjugador de Saprissa. Foto: Tomada del Tiktok de Mari Chaves (Captura)

Una joven tiktoker publicó un pequeño video en el que narra un incómodo momento que vivió por culpa de un exjugador del Deportivo Saprissa.

Mari Chaves es creadora de contenido en la red social Tiktok, donde hizo un video para contar cómo un exmorado le complicó su día laboral.

Chaves aseguró que hace algunos años, mientras trabajaba como salonera en un conocido restaurante americano, le tocó atender a un exjugador que no se tomó bien que ella le pidiera la cédula.

LEA MÁS: El duro mensaje que publicó la esposa de Paté Centeno tras la detención de su marido

La joven indicó que aunque el futbolista y sus tres acompañantes la estuvieron ignorando todo el tiempo, el verdadero conflicto llegó cuando le pidió la cédula para verificar la tarjeta con la que hizo el pago.

“La cuenta era de 95 mil colones, por políticas de la empresa, fuera quien fuera, si superaba los 50 mil, yo debía pedir la cédula y cuando lo hice, me hizo una cara, pero no dijo nada, las mujeres que lo acompañaban sí, una se ‘murió' de risa y me dice: cómo, ¿me va a decir que no sabe quién es?’”.

Tiktoker narra incómodo momento que la hizo pasar exjugador del Saprissa

Según Chaves, el deportista recuperó la cédula de mala manera y mostró su enojo cuando le pidió la firma para el váucher.

“Le devolví la cédula y me dice: ‘¿Ya le quedó claro quién soy?’”, lo ignoré y le dije que me firmara el váucher y me dice: ‘Ja, tras de eso, autógrafo’”.

Aunque Chaves no quiso revelar el nombre del jugador, sí contó que era popular por este tipo de actitudes. El video se hizo viral y ya suma miles de likes y cientos de comentarios.

Chaves, incluso, dice que una vez le tocó atender a un actor de Hollywood famosísimo y se portó superhumilde, muy distinto al exjugador.