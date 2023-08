Vladimir Quesada adelantó cuál pieza clave del Saprissa podría volver en duelo ante el Cartaginés

Vladimir Quesda conferencia de prensa (MAYELA LOPEZ)

El técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, habló en conferencia de prensa, previo a enfrentar una semana cargada de retos tanto en Campeonato Nacional como en Copa Centroamericana.

El timonel aseguró que pese a que tuvieron una semana larga para preparar el duelo de este fin de semana ante el Cartaginés (estadio Saprissa, 8p.m.), se enfocaron en descansar y dio actualizaciones sobre los lesionados.

“Kendall ha hecho entrenamientos grupales durante la semana y se ha visto muy bien, pero al final tendremos que tomar una decisión basándonos en lo que digan los médicos y sobre todo el mismo Kendall, pero hasta el momento entra dentro del grupo que tiene posibilidades de jugar mañana”, confesó.

Quesada aprovechó para defender a Kevin Chamorro sobre los rumores que indican que su vida privada le está pasando factura en la cancha.

“Le están queriendo relacionar el aspecto deportivo con la vida privada, yo he visto al mismo Kevin Chamorro que vi durante el torneo pasado y no lo he visto cometiendo errores graves, porque errores cometemos todos, pero los arqueros están haciendo las cosas muy bien”, concluyó.