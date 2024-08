Wálter Centeno dijo la clave para ganarle a Saprissa y por qué dejó a Marcel Hernández en banca 

Marcel Hernández entró de cambio ante Saprissa. (Mayela López)

Wálter “Pate” Centeno se mostró satisfecho tras ganarle el primer duelo de campeonato al Deportivo Saprissa, con el Club Sport Herediano, y habló claro del porqué dejó a Marcel Hernández en la banca.

Centeno y compañía hicieron valer su casa y vencieron 2 por 0 al Saprissa de Vladímir Quesada, que pasa una mala racha tanto con las lesiones como con los resultados.

“Fue un partido difícil, teníamos al campeón ahí al frente y todos sabemos que no es fácil ganarle al Saprissa, sabemos de lo peligrosos que son ellos, pero la clave fue decirles que tienen que hacer lo que entran todos los días. Nosotros tenemos que jugar con la pelota, hoy lo hicieron y creo que el partido y marcador son justos para el Herediano”, comentó en la conferencia de prensa.

Walter Centeno le ganó la partida a Vladimir Quesada en la quinta jornada del Torneo de Apertura (Mayela López)

El exjugador morado quedó contento con el funcionamiento de su equipo y con lo rápido que sus jugadores captaron sus órdenes tras el tiempo de descanso.

“Ligamos nuestra segunda victoria, hay muchísimas cosas por mejorar. Lo más importante es resaltar el esfuerzo de los jugadores con o sin bola; el mérito es de ellos. Teníamos que ser dominantes del juego y lo fuimos”.

Con respecto a los pocos minutos que tomó en cuenta al delantero cubano, fue claro y le mandó un mensaje muy directo.

“Son decisiones, el jugador tiene que aceptar el rol que le toca y respetar... No tiene por qué enojarse, más bien, el jugador cuando no juega es cuando se tiene que preocupar más, tiene que entrenar mejor, tiene que revisarse a ver qué no está haciendo bien. Todos quieren jugar, pero el jugador a uno no le dice cuando lo mete o cuando lo saca, son decisiones técnicas”, concluyó.